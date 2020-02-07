وسجل كل من لوكاس بيريز مارتينيز (46) والإسكتلندي أوليفر بوركي (66) هدفي أصحاب الأرض في المقابل دوّن التشيلي فابيان أوريلانا هدف إيبار الوحيد في الدقيقة 83.

ويحتل ألافيس المركز 13 مؤقتاً برصيد 27 نقطة فيما يأتي إيبار في المرتبة 16 بـ24 نقطة.

