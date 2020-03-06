وكان فالنسيا يمني النفس بأن يحقق فوزاً يرفع معنوياته قبل مباراته المرتقبة على ملعبه "ميستايا" في اياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي الثلاثاء في مهمة ستكون صعبة جداً بعد فوز الأخير 4-1 في لقاء الذهاب.

وافتتح داني باريخو التسجيل من ركلة حرة متقنة بعدما استقرت الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس فرناندو باتشيكو (34).

وعادل ادغار منديز النتيجة لديبورتيفو ألافيس بعدما وصلت الكرة إلى فيكتور لاغوارديا داخل المنطقة من ركلة حرة، مررها الأخير برأسه إلى الإسباني الذي تابعها بينماه في شباك الحارس الهولندي ياسبر سيلين (74).







