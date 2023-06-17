ديبورتيفو آلافيس إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني من قبل beIN SPORTS June 17, 2023 23:54 2:10 دقيقة ارتقى نادي ديبورتيفو آلافيس إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه على ليفانتي بهدف دون مقابل بعد التمديد. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ليفانتي ديبورتيفو آلافيس -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة صدام قوي بين كرواتيا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم 1:52 دقيقة ماغديبورغ وكييلسه في نهائي دوري الأبطال 0:56 دقيقة منتخب مونتينيغرو يتعادل مع المجر بدون أهداف 2:51 دقيقة منتخب الجزائر يواجه أوغندا في تصفيات أمم إفريقيا 2:10 دقيقة ديبورتيفو آلافيس إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني 4:02 دقيقة التعادل يحسم مباراة بلجيكا والنمسا 3:39 دقيقة البرتغال تعزز صدارتها بفوزها المستحق على البوسنة 2:48 دقيقة المنتخب الليبي يفقد حظوظه في التأهل 3:56 دقيقة منتخب اسكتلندا يقلب الطاولة على النرويج وهالاند 2:04 دقيقة المنتخب التونسي ينهزم في أرض غينيا الاستوائية