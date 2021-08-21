تعادل برشلونة بصعوبة مع مضيفه أتلتيك بلباو 1-1 يوم السبت في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعانى برشلونة من البداية إثر الغيابات الكثيرة وصعوبة اللعب أمام بلباو وكاد أن يتلقى الهدف الأول مع اللحظات الأولى.

ورغم الفرص الكثيرة من الجانبين (خاصة أتلتيك بلباو) انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ووضع مارتينيز فريقه بلباو في المقدمة (50) قبل أن يعدل برشلونة بهدف الهولندي ديباي أحد أبرز نجوم الفريق الكاتالوني (75).



وغاب عن برشلونة العديد من اللاعبين المؤثرين مثل الأرجنتيني أغويرو وفاتي والألماني تير شتيغن والفرنسي ديمبيلي كما أصيب بيكيه واستبدل بعد قرابة نصف ساعة من المواجهة.

وصار رصيد برشلونة أربع نقاط مقابل نقطتين لمنافسه.

مباراة برشلونة وبلباو - التغطية الخاصة

(90+3) غارسيا يطرد في اللحظات الأخيرة بعد تدخله على ويليامس المنفرد.

(86) شبه انفراد للمتألق ديباي وكرته تجاور المرمى.

خمس دقائق على نهاية اللقاء وبرشلونة يبدو أكثر شجاعة من منافسه في الناحية الهجومية.

- هدف (75) ديباي يدرك التعادل بتسديدة قوية.

(74) تسديدة رائعة من الهولندي دي يونغ إلا أن عارضة بلباو تتدخل.

(63) أويهان كاد يباغت برشلونة ونيتو في المكان المناسب.

(62) نيتو يخرج في الوقت المناسب ليحرم ويليامس من فرصة الهدف الثاني.

(60) مرور 10 دقائق بعد الهدف وردة الفعل غائبة من النادي الكاتالوني.

- هدف (50) مارتينيز يضع بلباو في المقدمة بضربة رأس مميزة.

(46) هدف محقق يضيع على بلباو عقب استبسال الحارس والدفاع.



انتهاء الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

(45+1) إلغاء هدف رائع لبرشلونة سجله البديل الأوروغوياني آراوخو بسبب وجود خطأ على برايثوايت.

- خمس دقائق على نهاية الشوط الأول وأتلتيك بلباو هو الطرف الأخطر، خاصة بعد خروج بيكيه بسبب الإصابة (31).

(31) ويليامس يهدر فرصة افتتاح التسجيل بضربة رأس.

(21) تسديدة ديباي من ركلة حرة مباشرة بين يدي الحارس.

(11) أويهان يسدد كرة قوية وعارضة برشلونة تنقذ الفريق الكاتالوني.

(10) التفاهم يغيب بين غارسيا والبرازيلي نيتو كاد أن يتسبب بهدف قبل أن ينقذ الأخير تسديدة ويليامس.

(6) مجهود فردي مميز من الهولندي ديباي والدنماركي برايثوايت يضيع بغرابة فرصة الهدف الأول.

(1) ويليامس كاد يباغت برشلونة وكرته تجاور المرمى.

انطلاق المباراة