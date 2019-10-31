وسجّل آنخل رودريغيز (35) والأوروغوياني ماورو أرمباري (41) وديفيد تيمور (88) أهداف أصحاب الأرض في حين وقّع أنطونيو بويرتاس هدف الضيوف الوحيد (74).

ورفع خيتافي رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع في حين تجمّد رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المرتبة الثالثة ليفشل في اعتلاء صدارة الـ"ليغا" من جديد على حساب برشلونة صاحب الطليعة (22 نقطة) المنقوص من مباراته مع الوصيف الحالي ريال مدريد (21 نقطة) والتي تمّ تأجيلها عقب الاضطرابات التي شهدها إقليم كاتالونيا مؤخراً.

وهي الهزيمة الثالثة لغرناطة في المسابقة المحلية هذا الموسم مقابل 6 انتصارات وتعادلين.

في المقابل، حقق خيتافي فوزه الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل 3 هزائم و4 تعادلات.

