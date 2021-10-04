وأكد خيتافي في بيان له فك الارتباط بالمدرب السابق لنادي مرسيليا ومساعديه. ويأتي هذا القرار بعد بداية كارثية لنادي الضاحية المدريدية والذي لم يتذوق طعم الفوز في الليغا متكبدا سبع هزائم كاملة وتعادل وحيد في الجولة الأخيرة، ليتذيل الترتيب العام برصيد نقطة واحدة.

