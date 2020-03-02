خيتافي يعود بالفوز من أرض ريال مايوركا March 2, 2020 13:34 0:23 دقيقة استعاد خيتافي المركز الرابع بفوزه على مضيفه ريال مايوركا بهدف دون مقابل، ويدين خيتافي بهذا الفوز للاعبه الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش الذي دون هدف الإنتصار في الدقيقة الـ67 تقارير إخبارية خيتافي مايوركا -آخر الفيديوهات 3:27 دقيقة كيكي: لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ولكن 1:05 دقيقة هدفا مباراة ريال مدريد وبرشلونة بجميع اللغات 2:16 دقيقة تيرشتيغن: "الكلاسيكو معقد والدوري ما يزال طويلاً" 3:16 دقيقة زيدان: "أدّينا مباراة مكتملة" 0:20 دقيقة رونالدو يظهر في سانتياغو برنابيو خلال فوز الملكي 2:19 دقيقة كورتوا يؤكد أحقية ريال بالفوز في "كلاسيكو معقد" 1:54 دقيقة فينيسيوس: "إنها أمسيتي الأفضل مع ريال مدريد" 0:45 دقيقة قمة المصري ونهضة بركان تنتهي بالتعادل الإيجابي 2:09 دقيقة بوسكيتس: "أهدرنا فرصة الابتعاد عن ريال مدريد" 4:56 دقيقة الملكي يفك النحس ويعود لصدارة الليغا