وجاء هدف المباراة الوحيد عبر أنخيل لويس رودريغيز في الدقيقة 78.

رفع خيتافي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 43 نقطة في المركز الثامن.

وأهدر ديبورتيفو ألافيس نقطتين ثمينتين بتعادله 1-1 مع ليغانيس.

بكّر ديبورتيفو ألافيس بالتسجيل عبر جوناثان كاييري في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وبينما كانت النتيجة تسير إلى فوز ثمين لأصحاب الأرض خطف جوناثان سيلفا هدف التعادل لليغانيس في الدقيقة 93.

رفع ألافيس رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، فيما تقدم ليغانيس إلى المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.