خيتافي يسجل هدفاً تاريخياً ويخسر بالخمسة

وتلقى خيتافي أكبر خسارة في مبارياته هذا الموسم، عندما هُزم أمام مضيفه أتلتيك بيلباو 5-1 يوم الإثنين في الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وافتتح كوكوريلا التسجيل لصالح الضيف في الثانية 18 مسجلاً أسرع هدف لخيتافي في الليغا عبر تاريخه لكن راوول غارسيا عدّل النتيجة لصالح بطل السوبر الإسباني (12).

وأضاف ياراي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني (50) قبل أن يعود غارسيا ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه (61).

ونجح البديل أليكس بيرنغوير في وضع بصمته بعد مشاركته بدقيقتين مضيفاً الهدف الرابع (75)، قبل أن يختتم دي ماركوس خماسية بيلباو (82).

ورفع الفائز رصيده إلى 24 نقطة مقابل 23 لخيتافي.