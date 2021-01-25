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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

خيتافي يسجل هدفاً تاريخياً ويخسر بالخمسة

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سجّل خيتافي هدفاً دوّن في تاريخ مسابقة الليغا لكنه خسر بنتيجة عريضة أمام مضيفه أتلتيك بيلباو.

beINSPORTS

وتلقى خيتافي أكبر خسارة في مبارياته هذا الموسم، عندما هُزم أمام مضيفه أتلتيك بيلباو 5-1 يوم الإثنين في الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وافتتح كوكوريلا التسجيل لصالح الضيف في الثانية 18 مسجلاً أسرع هدف لخيتافي في الليغا عبر تاريخه لكن راوول غارسيا عدّل النتيجة لصالح بطل السوبر الإسباني (12).

وأضاف ياراي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني (50) قبل أن يعود غارسيا ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه (61).

ونجح البديل أليكس بيرنغوير في وضع بصمته بعد مشاركته بدقيقتين مضيفاً الهدف الرابع (75)، قبل أن يختتم دي ماركوس خماسية بيلباو (82).

ورفع الفائز رصيده إلى 24 نقطة مقابل 23 لخيتافي.

أتلتيك بيلباو الدوري الإسباني خيتافي
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