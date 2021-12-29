وجاء تعيين مانديليبار خلفا لخافيير كاييخا والذي انفصل عن الفريق الباسكي بسبب سوء النتائج.

ويسعى ألافيس لتفادي الهبوط حيث يحتلّ حاليا المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإسباني بعد أن حقّق 4 انتصارات فقط في 18 جولة مقابل 3 تعادلات و11 خسارة.