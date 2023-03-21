ويخلف المدرب الإسباني (62 عامًا) سلفه الأرجنتيني المُقال خورخي سامباولي.

وقال النادي الأندلسي في بيان نُشر على موقعه الرسمي"وقّع المدرب الباسكي عقدا حتى نهاية الموسم، في 30 حزيران/يونيو، وسيتولى تدريبه الأول مساء اليوم".

وأضاف "أنجح فترة قضاها منديليبار كمدرب كانت الفترة الثانية له في إيبار".

وتابع "استلم مهامه قبل موسم 2015-2016، وأبقى الفريق في الليغا لمدة ستة مواسم متتالية، قبل أن يهبط إلى الدرجة الثانية في نهاية موسم 2020-2021".

وستكون أول مباراة لمنديليبار مع إشبيلية، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإسباني والذي يصارع من أجل تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية، في الأول من نيسان/أبريل المقبل عقب فترة التوقف الدولية، برحلة إلى قادش الذي يتأخر بفارق الأهداف عن إشبيلية في الترتيب.