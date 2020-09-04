خورخي ميسي والد برتبة وكيل لاعبين من قبل beIN SPORTS September 4, 2020 20:31 1:48 دقيقة أعاد خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى الاذهان الدّور الكبير الذي يقوم به وكلاء اللاعبين وخاصّة الأولياء منهم وذلك في مشوار أبنائهم. تقارير إخبارية خورخي ميسي برشلونة الإسباني الدوري الإسباني ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 4:59 دقيقة دوري الأمم: إسبانيا تخطف تعادلاً قاتلاً من ألمانيا 3:01 دقيقة إيطاليا (0) / (0) البوسنة والهرسك – التغطية الخاصة 2:05 دقيقة صعوبات محطم الأرقام القياسية 1:32 دقيقة "ثورة" كومان في برشلونة 1:48 دقيقة خورخي ميسي والد برتبة وكيل لاعبين 4:57 دقيقة ميسي يخرج عن صمته ويقرّر البقاء في برشلونة 2:42 دقيقة رغبة ميسي في مغادرة برشلونة بعيون مدريدية 0:54 دقيقة اليابان تدرس إعفاء الرياضيين من الحجر الصحي 0:35 دقيقة مصادر إعلامية مختلفة تؤكد بقاء ميسي في برشلونة 0:35 دقيقة رابطة الدوري الإسباني تؤكد وجود بند الشرط الجزائي