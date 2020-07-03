خفايا استياء ميسي من إدارة برشلونة July 3, 2020 20:37 5:26 دقيقة يعيش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حالة من الغضب والانزعاج من إدارة ناديه برشلونة بسبب المسار السلبي للفريق وغياب مشروع يمكنه من العودة للتتويج بدوري أبطال أوروبا. ميسي -آخر الفيديوهات 1:34 دقيقة خمس وجهات محتملة لميسي في حال رحيله عن برشلونة 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:13 دقيقة مورينيو ينتقد التحكيم بطريقته الساخرة 1:39 دقيقة كلوب: "يجب أن نتقبل ما حدث" 3:21 دقيقة أودينيزي يهزم ذئاب روما في عقر دارهم 3:06 دقيقة هدف راموس يعزّز صدارة ريال مدريد ويقربه من اللقب 0:32 دقيقة ممر الشرف لأبطال الدوري الإنكليزي الممتاز 4:33 دقيقة كبرياء سيتي يفسد الاحتفالات على ليفربول 2:30 دقيقة أتالانتا يزيح نابولي عن طريقه نحو دوري الأبطال 1:29 دقيقة ليون يواصل استعداداته الجدية لموقعة سان جيرمان