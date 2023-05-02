وتأتي هذه الخسارة قبل مواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا في 6 مايو/أيار، ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 9مايو/أيار الجاري.

وتجمّد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثاني بفارق 14 نقطة عن برشلونة الأول الذي فاز في وقت سابق من اليوم على أوساسونا بهدف دون مقابل واقترب من حسم لقب الليغا. وبات الملكي مهددا بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز جاره أتلتيكو مدريد على ضيفه قادش الأربعاء. في المقابل، عزز سوسييداد مركزه الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال رافعاً رصيده إلى 61 نقطة.

افتتح سوسييداد التسجيل في الدقيقة 47 عبر لاعب وسط ريال مدريد السابق الدولي الياباني تاكيفوسا كوبو الذي استغل كرة خاطئة من ميليتاو إلى كورتوا فتابعها داخل المرمى الخالي، وفي الدقيقة 85 أضاف أندير بارينتشيا الهدف الثاني لفريقه الذي استغل طرد داني كارفاخال في الدقيقة 61 لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

وتأثر ريال مدريد بشكل كبير بغياب نجومه الكرواتي لوكا مودريتش والنمسوي دافيد ألابا بسبب الإصابة والبرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إدواردو كامافينغا بسبب الإصابة وهدافه وقائده الفرنسي كريم بنزيمة بعدما فضل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إراحته لاستحقاقاته المقبلة.

