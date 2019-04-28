فعلى ملعب "كامبو دي فوتبول دي فاييكاس" في ضواحي مدريد، لم تكن حال ريال الثالث ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان أفضل من خيتافي وإشبيلية وفالنسيا الذين خسروا جميعا، إذ مني النادي الملكي بهزيمة تجسد واقعه المرير هذا الموسم لأنها الأولى له في الدوري أمام فايكانو متذيل الترتيب منذ 19 شباط/فبراير 1997 (صفر-1 ايضا).

وبعد أن خسر مبارياته الـ17 الأخيرة مع جاره العملاق، استفاد فايكانو من الوضع الصعب لريال الذي يخوض المراحل الأخيرة من الموسم دون أي حافز بعد خروجه خالي الوفاض من جميع المسابقات، وضمانه المركز الثالث المؤهل الى دوري الأبطال كونه يتقدم بفارق 10 نقاط عن خيتافي، وفقدانه الأمل بازاحة جاره أتلتيكو عن وصافة الدوري الذي توج به السبت غريمه برشلونة.

ويدين فايكانو بفوزه الثاني فقط في المراحل الـ14 الأخيرة والثامن هذا الموسم، ما سمح له بترك المركز الأخير لهويسكا، الى أدري إيمباردا الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء احتسبت بقرار من حكام الفيديو "في أيه آر" بعد خطأ داخل المنطقة من خيسوس فاييخو على خافي غيرا، ملحقا بزيدان الذي افتقد مواطنه الهداف كريم بنزيمة للاصابة، هزيمته الثانية في 8 مباريات خاضها منذ عودته للاشراف على الفريق الذي قاده الى لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية.

وفرط فياريال بنقطتين كان سيحسم بهما بقاءه في دوري الأضواء، وذلك بتعادله مع ضيفه هويسكا 1-1 في مباراة تقدم خلالها بعد 30 دقيقة عبر بابلو فورنالس، ثم بقي في المقدمة حتى الدقيقة 78 حين أدرك الضيوف التعادل بواسطة شيمي أفيلا.

ورفع فريق "الغواصة الصفراء" رصيده الى 40 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق 5 نقاط عن منطقة الخطر.