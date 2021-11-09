حكاية لاعبي برشلونة الذين تحولوا لمدربين للفريق مستمرة من قبل beIN SPORTS November 9, 2021 17:47 2:48 دقيقة بعودته إلى برشلونة كمدرب انضم بذلك تشافي إلى قائمة لاعبي برشلونة الذين تحولوا إلى مدربين للفريق فيما بعد، نستعرض هذه الاسماء في سياق التقرير التالي. تقارير إخبارية برشلونة تشافي -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة صلاح والنني يلتحقان بمعسكر المنتخب المصري 0:42 دقيقة استاد البيت يحتضن المباراة الافتتاحية لكأس العرب 2:48 دقيقة حكاية لاعبي برشلونة الذين تحولوا لمدربين للفريق 0:36 دقيقة كولومبيا تواصل تحضيراتها لملاقاة البرازيل 0:32 دقيقة تشافي يشرف على التدريب الأول له مع برشلونة 0:35 دقيقة الإصابة تبعد تيلمانز عن المنتخب البلجيكي 1:27 دقيقة أبو تريكة يحلّ ضيفاً على حلبة لوسيل 1:40 دقيقة كوتينيو: "تشافي سينجح في تحديه الجديد" 1:14 دقيقة بايدن يستقبل ميلووكي باكس حامل لقب الـNBA 0:37 دقيقة حجر 5 لاعبين من المنتخب الألماني بسبب كورونا