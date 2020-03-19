حصريا: كيف يحافظ ياسين بونو ومحمد بن خماسة على لياقتهما في الوضع الحالي؟ من قبل beIN SPORTS March 19, 2020 18:23 3:17 دقيقة حصريا النجمان العربيان في الليغا ياسين بونو ومحمد بن خماسة يتحدثان لمراسل beIN SPORTS عن وضعهما الحالي وكيفية اعتنائهما بنفسيهما في ظل هذه الأوضاع الصعبة؟ -آخر الفيديوهات 3:17 دقيقة كيف يعتني ياسين بونو ومحمد بن خماسة بنفسيهما؟ 0:43 دقيقة لفتة مميزة من فاتسكه تجاه بوروسيا دورتموند 1:05 دقيقة بوغبا يدعم ماتويدي على طريقته 1:01 دقيقة توني كروس متفهم لقرار العزل الصحي 0:43 دقيقة يوفيتش يستهتر بكورونا وريال مدريد يعاقبه 0:40 دقيقة تأجيل كأس العالم للغطس بسبب فيروس الكورونا 0:38 دقيقة أرتيتا مدرب أرسنال يعلن شفاءه من وباء كورونا 2:28 دقيقة انتقادات كبيرة بعد تغيير موعد بطولة فرنسا المفتوحة 1:28 دقيقة توماس باخ: النقاشات مع لجنة الرياضيين بناءة جداً 0:51 دقيقة الغولف وركوب الأمواج يرجّحان تأجيل الأولمبياد