أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن موسم الليغا سيستكمل حتى النهاية رافضا وضع تاريخ محدد للاستئناف لكنه أكد أن الحد الأقصى سيكون ٢٨ يونيو.

وأكد أن اللاعبين أنهوا الاختبارات للكشف عن كورونا وسيعودون للتدريبات الفردية ومن ثم الجماعية بعد عشرة أيام.

وكشف تيباس أنهم يأخذون النصح من الأطباء والسلطات المختصة، وأشار إلى أنه من الأسهل أن تنتقل العدوى في الشارع او في الصيدليات منها من ملاعب كرة القدم.

وأضاف أن اللاعبين سيخضعون للاختبارات قبل المباريات للتأكد من سلامتهم، مشيرا إلى أن العدوى لا تنتقل عبر التعرق لذا حدوث الإصابات في الملاعب سيكون صعبا للغاية مشيرا إلى أنه اذا حدث وأصيب أي من اللاعبين سيتم عزلهم واستكمال المسابقة.

واعتبر أن السلطات الفرنسية والهولندية قد استعجلت بإنهاء الموسم.