حالة من الغضب بسبب استمرار ريال مدريد بإهدار النقاط من قبل beIN SPORTS March 6, 2023 13:34 8:00 دقيقة أدى استمرار إهدار ريال مدريد حامل لقب الليغا للنقاط واتساع الفارق مع المتصدر برشلونة إلى تسع نقاط، لحالة من الغضب لدى عشاق فريق العاصمة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة فوز الصين على السعودية في كأس آسيا للشباب 0:42 دقيقة اليابان تصل إلى النقطة السادسة في كأس آسيا للشباب 0:50 دقيقة ذا صن: "سباعية ليفربول تعرّض تين هاخ لخسارة مذلة" 8:00 دقيقة حالة من الغضب إثر استمرار ريال مدريد بإهدار النقاط 0:36 دقيقة التشيلي جاري يحرز لقب بطولة سانتياغو للتنس 0:28 دقيقة الدحيل يواجه الخريطيات في كأس أمير دولة قطر 1:57 دقيقة أنشيلوتي محبط من تعادل ريال مدريد 6:32 دقيقة صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب مع ليفربول 1:06 دقيقة صيباري يحلم بتمثيل منتخب المغرب 3:20 دقيقة الإمارات وقطر في نهائي البطولة العربية للبادل