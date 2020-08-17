أكّد نادي برشلونة أن أحد أبرز نجومه مؤخراً سيخضع لتدخل جراحي وقائي: "الحارس مارك أندريه تير شتيغن يخضع غداً لجراحة في الركبة اليمنى".

وذكر النادي الكاتالوني في بيان: "مارك تير شتيغن سيخضع غدا لعملية جراحية في الوتر الرضفي للساق اليمنى من قبل الدكتور رامون كوغات، وسيقدم النادي مزيداً من المعلومات بعد العملية الجراحية".

وأوضح برشلونة أنّ هذا الإجراء وقائي تم اتخاذ قرار به من أجل الاستعداد للموسم المقبل.

وعانى تير شتيغن طوال الموسم من هذه الإصابة في الركبة اليمنى.

وأنهى برشلونة موسم 2019-2020 في المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، وبإقصاء مذل من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارة تاريخية كبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 يوم الجمعة الماضي في العاصمة البرتغالية لشبونة.