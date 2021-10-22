

افتتح أوساسونا التسجيل عبر الأرجنتيني لويز إيزكييل أفيلا (44)، وردّ غرناطة عبر البديل أنخل مونتورو الذي استفاد من تقدم الحارس ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 90.



ورفع أوساسونا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني متأخراً بفارق نقطتين عن المتصدر ريال سوسييداد الذي يحلّ ضيفاً على أتلتيكو مدريد الخامس مع 17 نقطة، وبفارق الأهداف عن القطب الثاني للعاصمة ريال وإشبيلية الذي يستضيف ليفانتي الأحد.



ورفع غرناطة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر مؤقتاً.



وتوقفت سلسلة انتصارات رجال المدرب خاغوبا أراساتي بعد الفوز على كل من مايوركا 3-2 ورايو فاليكانو 1-صفر وفياريال 2-1.



تقدم أوساسونا عبر الأرجنتيني أفيلا قبل نهاية الشوط الأول بعدما وصلت الكرة إليه داخل المنطقة فسيطر عليها وراوغ الدفاع قبل أن يسدد من مسافة قريبة في شباك الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو (45).



وظهر صاحب الأرض بصورة أفضل من منافسه الأندلسي في الشوط الثاني ساعياً لمضاعفة تقدمه، إلاّ أنه تلقى ضربة موجعة بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه لاعبه خوسيه أنخل عقب إمساكه بالكولومبي لويس سواريس خارج منطقة الجزاء لمنعه من الانفراد بالحارس هيريرا (74)، ليحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة سددها روبن روتشينا في الزاوية اليمنى أنقذها الحارس إلى ركنية (76).



وخطف غرناطة هدف التعادل بعدما شاهد مونتورو تقدم الحارس هيريرا عن مرماه، ليرسل كرة من خارج المنطقة ساقطة في الشباك (90).