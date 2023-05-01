وسجل لجيرونا خوانبي لوبيز 23 والأرجنتيني صاحب السوبر هاتريك على ريال مدريد فالنتين كاستيلانوس 55.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن، وبات قريباً من المراكز الأوروبية إما إشبيلية المتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي ففي المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.



من جهته اكتفى أتلتيك بلباو بالتعادل ضد مضيفه ريال مايوركا 1-1.

وكادت الأمور أن تكون أسوأ لبلباو كونه خطف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء للغاني إنياكي وليامس، بعد أن افتتح الكوري الجنوبي كانغ-إن التسجيل لأصحاب الأرض (58).

ورفع النادي الباسكي رصيده الى 47 نقطة في المركز السابع على بُعد نقطتين من ريال بيتيس السادس الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية.

وهذه المباراة الثانية تواليًا من دون فوز لبلباو بعد سقوطه ضد إشبيلية في المرحلة الماضية.

من جهته، رفع مايوركا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر.