وجاءت الرباعية التاريخية للاعب الأرجنتيني في الدقائق 12 و24 و46 و62، فيما أحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور (34) ولوكاس فاسكيز (85) هدفي الفريق الملكي.

وبات كاستيانوس سادس لاعب يهز شباك ريال مدريد برباعية في الليغا، وأول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ رباعية إيتشيفاريا لاعب أوفييديو الذي فاز على ريال مدريد 7-1 في العام 1947.

اللاعبون الذين سبق لهم تسجيل 4 أهداف أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني 👀🇪🇸#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_جيرونا #ريال_مدريد pic.twitter.com/82LrWc9jKQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2023

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة الذي يلعب الأربعاء أمام مضيفه رايو فاييكانو، في حين رفع جيرونا رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع.

وغاب العديد من اللاعبين المهمين عن صفوف ريال الذي يحارب على جبهتي الكأس المحلية حيث وصل إلى المباراة النهائية، ودوري الأبطال ليواجه مانشستر سيتي الإنكليزي في نصف النهائي، على غرار المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة والحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لوعكة صحية. كما قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إبقاء الفرنسيين إدواردو كامافينغا وأورليان تشواميني على مقاعد البدلاء، ودفع بالثلاثي الهجومي البرازيليين فينسيسوس جونيور وردريغو وأسنسيو.

فوز ثمين لأوساسونا

وخرج أوساسونا بفوز ثمين من ميدان قادش بهدف دون مقابل محققا انتصاره الثاني عشر في الليغا هذا الموسم.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 62 وحمل توقيعَ روبن غارثيا.

وشهدت الدقيقة 85 طرد الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي لكنَّ ذلك لم يحل دون احتفاظ فريقه أوساسونا بالنقاط الثلاث ليبقيَّ على حلمه في إنهاء الموسم في أحد المراكز الأوروبية.

بالمقابل تكبد قادش الخسارةَ الثالثة عشرة لتتواصل معاناته في سعيه للابتعاد أكثر من منطقة الهبوط.