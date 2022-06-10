جيرونا يبحث عن الصعود إلى الدوري الإسباني من بوابة تينيريفي من قبل beIN SPORTS June 10, 2022 21:29 2:43 دقيقة بعد صعود آلميريا وبلد الوليد إلى دوري الأضواء، يستعد جيرونا لمواجهة تينيريفي في اللقاء الأول بينهما على ملعبه مونتي ليفي بحثاً عن تحقيقِ نتيجةٍ إيجابية تمهد لخطف بطاقة الصعود الثالثة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني جيرونا تينيريفي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة إنكلترا تواصل استعداداتها لملاقاة إيطاليا 2:43 دقيقة جيرونا يبحث عن الصعود إلى الدوري الإسباني 1:54 دقيقة ميدفيديف يصعد إلى نصف نهائي بطولة ليبيما 4:49 دقيقة فرانثيسكو إيغاس يؤكد مشاركة الإكوادور في المونديال 1:02 دقيقة تقرير حكومي يقر بالإخفاق في تنظيم النهائي 0:35 دقيقة فيفا يرفض شكوى تشيلي ويثبت مشاركة الإكوادور 9:00 دقيقة إيكر كاسياس في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:10 دقيقة آل هورفورد يحذر من الثقة المبالغ فيها 0:50 دقيقة لجنة التحقيق تفشل في الاستعانة بالكاميرات 2:36 دقيقة إنتر يدخل الميركاتو بقوّة