وأشار نادي أتلتيكو مدريد في بيان الأربعاء بأن "فيليكس تعرض للإصابة في ساقه اليمنى خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد ليغانيس في الدوري المحلي".

وأضاف "مع استمرار انزعاج اللاعب بعد يوم من الراحة، قرر الجهاز الطبي إجراء فحوصات أظهرت إصابة في ساقه. عودته إلى الملاعب تتعلق بمدى تجاوبه مع العلاج".

وانتقل فيليكس إلى أتلتيكو مدريد من بنفيكا البرتغالي في صفقة شهيرة بلغت 126 مليون يورو الصيف الماضي لكنه لم يظهر علو كعبه حتى الآن في صفوف فريقه الجديد واكتفى بتسجيل أربعة أهداف في 23 مباراة في مختلف المسابقات.

وأغلب الظن بأن مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني سيبدأ المباراة ضد ريال مدريد بالمهاجمين ألفارو موراتا وآنخل كوريا.

