بعد عشر مباريات رسميّة خاضها مع فريقه أتليتيكو مدريد، لم يقدّم بعد اللاعب البرتغالي جواو فيليكس الذي كلّف خزائن النادي المدريدي أكثر من مئة وثلاثين مليون دولار، ما كان منتظراً منه إلى الآن.

ويرى بعض النقاد أنه من السّابق لأوانه الحكم عليه.