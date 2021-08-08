جماهير برشلونة تعبّر عن حسرتها August 8, 2021 21:42 0:44 دقيقة عبّرت عينة من جماهير النادي الكاتالوني، التي سجلت حضورها خارج ملعب الكامبو نو، عن حسرتها الكبيرة وأسفها، على رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي الكاتالوني . تقارير إخبارية الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة كامب نو -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة جماهير برشلونة تعبّر عن حسرتها 0:50 دقيقة الدراج الصاعد خورخي مارتن يتوج بجائزة ستيريا 3:05 دقيقة استقبال حافل للبطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي 0:27 دقيقة برشلونة يعلن إصابة أغويرو 4:47 دقيقة تعادل مثير بين ميتز وليل حامل اللقب 0:37 دقيقة الألمانية بتكوفيتش تُنهي حلم المصرية شريف 7:29 دقيقة كلمة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ 2:17 دقيقة حصيلة الميداليات العربية في "طوكيو 2020" 2:33 دقيقة مؤتمر وداعي مؤثر لميسي والبرغوث يتحدث عن وجهته 2:23:27 دقيقة طوكيو تسلم الراية لباريس...العالم يودع الأولمبياد