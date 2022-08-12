جماهير برشلونة تترقب موسماً استثنائيا بعد الصفقات الجديدة من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 11:18 2:30 دقيقة بعد ميركاتو صيفي حافل بالصفقات، باتت جماهيرُ نادي برشلونة تترقبُ موسماً مليئاً بالإثارة.. خمسة انتدابات جديدة لكتيبةِ المدرب تشافي إيرنانديث، جاءت على أمل ِتعويض ِخيبةِ أمل ِالموسم الماضي. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة من سيخلف خليلودزيتش في تدريب المنتخب المغربي؟ 1:01 دقيقة تعرف على المواعيد الجديدة لمباريات المجموعة الأولى 0:55 دقيقة باراناينسي إلى نصف نهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس 2:14 دقيقة غوندوغان يؤكد قدرة ألمانيا على المنافسة على اللقب 3:08 دقيقة القادري يمثل المدربين العرب في مونديال قطر 7:34 دقيقة قرار رسمي يحجب لقب المانشافت عن المنتخب الألماني 0:33 دقيقة ليما وستوباشوك إلى ربع نهائي ميندوسا بريميير بادل 3:28 دقيقة مونديال قطر .. مئة يوم على الانطلاق 3:09 دقيقة طموحات وآمال الصاعدين إلى الليغا 3:08 دقيقة الأنظار تتجه نحو ريال مدريد مع انطلاق الليغا