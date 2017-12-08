إعداد: مازن الريس



ويشير جدول مباريات ريال مدريد قبل الكلاسيكو إلى لعب زملاء البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مدارس عديدة وفي ثلاث منافسات مختلفة في الأيام التي تسبق مواجهة برشلونة إذ لا يوجد مكان للخطأ سوى مرة واحدة في المباريات الأربع التي تسبق موقعة سانتياغو برنابيو.

ومن الجهة المقابلة فإنّ جدول مباريات برشلونة يعطي أفضلية لعب مباراة أقل من ريال مدريد مع تنقلات أقل أيضاً وإمكانية اللعب بأريحية في مباراة واحدة أيضاً من اصل ثلاث.

ويبدأ جدول مباريات ريال مدريد باللعب أمام كل من بوروسيا دورتموند الأربعاء في دوري أبطال أوروبا (مباراة ليست مهمة بسبب ضمان التأهل كوصيف) ثم إشبيلية في الدوري الإسباني ثم في نصف نهائي كأس العالم للأندية والنهائي (إذا تجاوز نصف النهائي) أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بذات التاريخ في حال خسر في نصف النهائي.

بينما يبدأ جدول مباريات برشلونة باللعب أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا (برشلونة ضمن التأهل كمتصدر) ثم فياريال وديبورتيفو لاكورونا في الدوري الإسباني.

جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو المقرر في 23 الشهر الحالي جدول مباريات ريال مدريد قبل الكلاسيكو صاحب الأرض الضيف المنافسة التاريخ ريال مدريد بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا 06 - 12 - 2017

انتهت بفوز ريال مدريد 3 - 2 ريال مدريد إشبيلية الدوري الإسباني 09 - 12 - 2017 طرف نصف نهائي (غير معروف) ريال مدريد كأس العالم للأندية في الإمارات 13 - 12 - 2017 طرف نهائي أو الثالث والرابع (غير معروف) ريال مدريد كأس العالم للأندية في الإمارات 16 - 12 - 2017 جدول مباريات برشلونة قبل الكلاسيكو برشلونة سبورتينغ لشبونة دوري أبطال أوروبا 05 - 12 - 2017 انتهت بفوز برشلونة 2 - 0 فياريال برشلونة الدوري الإسباني 10 - 12 - 2017 برشلونة ديبورتيفو لاكورونا الدوري الإسباني 17 - 12 - 2017

وعاد برشلونة بالنقاط الثلاث من أرض ريال مدريد في الموسم الفائت بهدف قاتل لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الوقت بدل الضائع 3-2.

وحقق برشلونة نتائج أفضل من ريال مدريد حتى الآن في المسوم الحالي إذ تصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا (ريال جاء ثانيا) واحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة من 14 مباراة مقابل 28 نقطة لمنافسه الذي جاء رابعاً مع نهاية المرحلة 14.

ويعيش برشلونة أفضل أيامه حالياً بالنظر إلى تألق ميسي متصدر لائحة الهدافين وعودة لويس سواريز إلى التسجيل مؤخراً إلا أنّه يعاني من إصابة قلب دفاعه الفرنسي أومتيتي الغائب عن لقاء ريال مدريد وصعوبة لحاق عثمان ديمبيلي بالكلاسيكو.

من الجهة الأخرى فإنّ خسارة ريال مدريد في الكلاسيكو قد تطيح بمدربه زين الدين زيدان خاصة إذا ما اصطحبت بالفشل في الفوز بكأس العالم للأندية، حيث بدأت الأصوات تتعالى بشأن ضعف تحركات بطل الليغا وأبطال أوروبا في سوق الانتقالات الصيفية الفائتة وعدم ظهور رونالدو وبنزيمة بالمستوى المطلوب هذا الموسم وتحديداً في المسابقة المحلية.