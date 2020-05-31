جدول ومواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباريات الليغا تتابعونها مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS و على الانترنت عبر beIN CONNECT.ونشرت رابطة الدوري الإسباني جدول ومواعيد مباريات المرحلة الثامنة والعشرين على موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الحكومة الإسبانية وافقت في وقت سابق من هذا الشهر على استئناف النشاط الكروي في البلاد لتحدّ الرابطة لاحقاً موعد 11 حزيران/يونيو موعداً لعودة المنافسات حيث ستقام المرحلة 28 بعد توقف دام أكثر من شهرين.

وتقام أول مباراة بعد عودة المنافسات بين الغريمين إشبيلية وريال بيتيس في ديربي الأندلس يوم الخميس 11 حزيران/يونيو في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة وستنتهي المسابقة في 19 تموز/يوليو المقبل.

أما مباراة المتصدّر برشلونة مع مضيفه ريال مايوركا فتقام السبت 13 حزيران/يونيو في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

وأما صاحب المركز الثاني ريال مدريد فيستقبل الأحد 14 حزيران/يونيو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، في حين ينزل أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على اتلتيك بلباو الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

لقـــــــــــد عدنــــــــــــــا 😍😇



📆 مواعيد مباريات الجولة الـ28 (توقيت إسبانيا ⏱🇪🇸)

🔥 ديربي إشبيلية يوم الخميس 11 يونيو الساعة 22:00



📡مباشرة و حصريا على قنوات @beINSPORTS الناقل الرسمي و الحصري لـ #LaLigaSantander في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا #BackTowin pic.twitter.com/lrWs58nx9v — LaLiga (@LaLigaArab) May 31, 2020

وقال رئيس الرابطة خافيير تيباس في تصريح لقناة "موفيستار بلوس": "نريد أن ينطلق الموسم المقبل في 12 أيلول/سبتمبر".

وأضاف: "لقد وضعنا البرنامج لمنح كل فريق ما لا يقل عن 72 ساعة من الراحة بين مباراتين (...) سنقوم بتحديث البرنامج بعد كل مرحلتين من أجل الأخذ بعين الاعتبار الأجواء المناخية التي يكشف عنها مرة كل أسبوعين".

ويتصدر برشلونة الدوري بفارق نقطتين عن ريال مدريد.