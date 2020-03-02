منحت نتيجة الكلاسيكو الذي انتهى بفوز تلامذة زيدان 2-0 أهمية خاصة تتعلق بجدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وفور انتهاء مباراة ريال مدريد وبرشلونة التي منحت نتيجتها صدارة للملكي بفارق نقطة عن غريمه حتى بدأ البحث عن جدول مباريات برشلونة وريال مدريد في الليغا 2019-2020.

ويمكنكم الإطلاع في الأسطر التالية على جدول مباريات برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني نظراً لانحسار المنافسة على اللقب منطقياً بين حامل اللقب البلوغرانا ومن تصدر البطولة بعد الكلاسيكو الميرينغي.

ويكشف جدول مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني عن مباريات متفاوتة الصعوبة للفريقين كل أسبوع، مع الاعتراف بأن جدول مباريات ريال مدريد يبقى أقل صعوبة بقليل من منافسه.

وننشر في هذا الجدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة علماً أنّ المباريات التي ستلعب خارج أرض كل فريق منهما سيتم تمييزها باللون الأحمر (كحال مباراة ريال مدريد خارج أرضه أمام مضيفه ريال بيتيس في الأسبوع السابع والعشرين)، علماً أنّ بعض الأمور الخارجة عن إرادة رابطة الدوري الإسباني قد تلعب دوراً في تأخير أي مباراة لهذا الفريق أو ذاك، كما حدث بالنسبة لتأجيل بعض مباريات الدوري الإيطالي عقب انتشار فيروس كورونا.

جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم المرحلة التاريخ ريال مدريد برشلونة 27 7 - 8 أذار/مارس ريال بيتيس ريال سوسييداد 28 13 - 14 مارس إيبار مايوركا 29 21 - 22 مارس فالنسيا ليغانيس 30 5 نيسان/أبريل ريال سوسييداد إشبيلية 31 12 أبريل مايوركا أتلتيك بيلباو 32 22 أبريل إسبانيول سلتا فيغو 33 26 أبريل خيتافي أتلتيكو مدريد 34 3 أيار/مايو أتلتيك بيلباو فياريال 35 10 مايو ديبورتيفو ألافيش إسبانيول 36 13 مايو غرناطة ريال بلد الوليد 37 17 مايو فياريال أوساسونا 38 24 مايو ليغانيس ديبورتيفو ألافيش





وستقدم قنواتنا تغطية مميزة اعتدتم عليها في السنوات السابقة تشمل استديوهات تحليلية لأهم المباريات في كل أسبوع إضافة إلى التقارير المميزة عن الفرق وتحضيراتها لمبارياتها المقررة وفقاً لجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتتيح beIN SPORTS فرصة لمشتركيها ومشاهديها في الوطن العربي وشمال أفريقيا فرصة الإطلاع على أدق التفاصيل الخاصة بالفرق التي يشجعونها بفضل شبكة المراسلين الواسعة التي تملكها في إسبانيا.

ويتناوب مجموعة من معلقينا المميزين اللذين اعتدتم على التغني بعباراتهم والاستماع لكلاماتهم، سيتناوبون على التعليق على أهم مباريات الدوري الإسباني خلال الموسم.

ولن تكون تغطية beIN SPORTS لمباريات الدوري الإسباني ترتبط بجدوله والبث التلفزيوني وحسب، بل سيقوم الموقع الإلكتروني بنشر أبرز الإحصائيات والمقالات الخاصة عن البطولة بالإضافة إلى تغطية حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

للاشتراك في قنواتنا اضغط هنا