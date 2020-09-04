"ثورة" كومان في برشلونة من قبل beIN SPORTS September 4, 2020 20:32 1:32 دقيقة لم يستغرق المدرب الهولندي رونالد كومان وقتاً طويلاً للكشف عن استراتيجيته لقيادة برشلونة فأعلن عن قائمة اللاعبين غير المرغوب فيهم في الفريق ما اعتبره الكثيرون صادماً بالنظر لعددهم وأسمائهم. تقارير إخبارية أرتورو فيدال رونالدو كومان لويس سواريز ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 4:59 دقيقة دوري الأمم: إسبانيا تخطف تعادلاً قاتلاً من ألمانيا 3:01 دقيقة إيطاليا (0) / (0) البوسنة والهرسك – التغطية الخاصة 2:05 دقيقة صعوبات محطم الأرقام القياسية 1:32 دقيقة "ثورة" كومان في برشلونة 1:48 دقيقة خورخي ميسي والد برتبة وكيل لاعبين 4:57 دقيقة ميسي يخرج عن صمته ويقرّر البقاء في برشلونة 2:42 دقيقة رغبة ميسي في مغادرة برشلونة بعيون مدريدية 0:54 دقيقة اليابان تدرس إعفاء الرياضيين من الحجر الصحي 0:35 دقيقة مصادر إعلامية مختلفة تؤكد بقاء ميسي في برشلونة 0:35 دقيقة رابطة الدوري الإسباني تؤكد وجود بند الشرط الجزائي