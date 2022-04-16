يوهان موخيكا افتتح التسجيل قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، وأضاف بيدرو بيغاس الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين، قبل أن يوسع كان إين لي النتيجة إلى ثلاثية بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الحادية والثمانين.
ثلاثية نظيفة لإلتشي في شباك مايوركا
يوهان موخيكا افتتح التسجيل قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، وأضاف بيدرو بيغاس الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين، قبل أن يوسع كان إين لي النتيجة إلى ثلاثية بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الحادية والثمانين.
تقارير إخبارية الدوري الإسباني - La Liga إلتشي ريال مايوركا