يوهان موخيكا افتتح التسجيل قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، وأضاف بيدرو بيغاس الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين، قبل أن يوسع كان إين لي النتيجة إلى ثلاثية بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الحادية والثمانين.

