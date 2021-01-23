

وأفاد النادي الأندلسي على أكمل وجه من تواصل عقدة فياريال أمام مضيفه هويسكا الذي فرض على "الغواصة الصفراء" التعادل للمواجهة الرابعة توالياً بينهما وهذه المرة من دون أهداف، لكي يتقدم عليه ويصبح ثالثاً مؤقتاً بفارق نقطتين أمام برشلونة الذي يحل الأحد ضيفاً على إلتشي.



ومرة أخرى، لعب النصيري دوراً حاسماً في الفوز الحادي عشر لإشبيلية بتسجيله الثلاثية الثانية له هذا الموسم (35 و39 و62) بعد الأولى له ضد ريال سوسييداد (3-2) في المرحلة الثامنة عشرة، والثالثة في مسيرته الاحترافية بعد الأولى في مرمى ريال بيتيس في العاشر من شباط/فبراير 2019 في المرحلة الثالثة والعشرين عندما كان يدافع عن ألوان ليغانيس.



ورفع ابن الـ23 عاماً رصيده إلى 12 هدفاً في الدوري هذا الموسم، لينفرد بالصدارة بفارق هدف أمام النجم الأرجنتيني في برشلونة ليونيل ميسي.



