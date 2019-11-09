وفاز ريال مدريد برباعية بيضاء على مضيفه إيبار في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الإسباني، إلا أنّ الهدف الرابع كان أجمل ما حدث في اللقاء دون أدنى شك.

وترجم فالفيردي في الدقيقة الواحدة والستين عملاً جباراً من كتيبة زيدان أثمر عن هدف جميل يوضح مدى العمل الكبير لعناصر ريال مدريد في مباراة إيبار تحديداً.

وكان البرازيلي كاسيميرو أول من لمس الكرة من الدقيقة الستين وثانيتين ليمرّر إلى القائد سيرجيو راموس ومن ثم تناقل عناصر ريال مدريد الكرة حارمين إيبار من لمسها لقرابة 55 ثانية حين جاء هدف فالفيردي (60.58).

ولمس الكرة من خلال التمرير قبل أن يسجل فالفيردي هدفه الأول في الليغا هذا الموسم، لمسها فريق ريال مدريد كاملاً ومن ضمنهم الحارس البلجيكي كورتوا، ومرروا 19 تمريرة ومن ثم أتى الهدف لفالفيردي من على حدود منطقة الجزاء.

وكان من الملفت للنظر أنّ فالفيردي لم يلمس الكرة ولا مرة خلال هذه الجملة إلا حين وصلته من الكرواتي مودريتش وسدّدها بشكل مباشر.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة في الليغا، كما حافظ على نظافة شباكه للمرة الخامسة توالياً في جميع المسابقات.