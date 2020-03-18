وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "ماركا"، أوضح تيباس أن قرار عودة الجماهير إلى الملاعب بعد استئناف المباريات سيبقى للسلطات الصحية في كل دولة، مشيرا إلى أن إرجاء بطولة أوروبا سيساعد على عدم تأثر إجازات اللاعبين قبل الموسم المقبل.

