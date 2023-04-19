وعقب الجمعية العمومية، ظهر رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس للإجابة على أسئلة الصحفيين، حيث أكد أن تفسيرات جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لتلك المدفوعات لم تقنع ممثلي بقية الأندية، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يعتقد أن النادي الكتالوني قد قام بشراء حكام.

