تنافس مرتقب بين الثلاثي لابورتا وفون وفريشا على كرسي الرئاسة من قبل beIN SPORTS March 7, 2021 14:35 2:13 دقيقة تنحصر الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة بين الثلاثي جوان لابورتا وفيكتور فون وتوني فريشا الذين تفاعلوا في الفترة الأخيرة من خلال المناظرات التي حدثت فيما بينهم. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة خوان لابورتا -آخر الفيديوهات 4:00 دقيقة ديربي مدريد ينتهي على وقع تعادل يُفرح برشلونة 3:01 دقيقة ميلان يستعيد عافيته ويضيّق الخناق على إنتر 3:42 دقيقة ليفربول يواصل مسلسل سقوطه في الأنفيلد 2:13 دقيقة تنافس مرتقب بين الثلاثي لابورتا وفون وفريشا 0:35 دقيقة الخليفي يرحب بمشاركة فيدرر في قطر إكسون موبيل 2:31 دقيقة روما يضيف ثلاث نقاط هامة إلى رصيده 3:00 دقيقة انطلاق عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد لبرشلونة 3:18 دقيقة بنزيمة يعوّض كثرة الغيابات أمام أتلتيكو 2:58 دقيقة أتلتيكو يتطلع لحسم الديربي والابتعاد أكثر بالصدارة 3:47 دقيقة الأنظار تتجه صوب ديربي مدينة مانشستر المرتقب