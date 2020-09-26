

انتصر ريال مدريد بصعوبة بالغة على مضيفه ريال بيتيس 3-2 السبت في المرحلة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واحتاج حامل لقب الليغا إلى مساعدة تقنية الفيديو كي يدوّن انتصاره الأول في مباراتين عقب تعادله السلبي في الجولة الفائتة أمام ريال سوسييداد، إذ خرج زيدان من عنق الزجاجة بعد الانتقادات التي طالت فريقه الذي يعاني هجومياً.



ودوّن الأوروغوياني فالفيردي هدف اللقاء الأول عقب ترجمته لعرضية الفرنسي كريم بنزيمة (14) قبل أن يرد بيتيس الذي كان نداً قوياً جداً بثنائية من الجزائري عيسى مندي (35) ومن ثم البرتغالي ويليام كارفايو (37).

ودخل ريال مدريد الشوط الثاني بقوة مستفيداً من إشراك إيسكو بدلاً من النرويجي أوديغارد كتبديل تكتيكي والكرواتي مودريتش بدلاً من الألماني كروس بسبب الإصابة.

وثبتت تقنية الفيديو هدف التعادل المبكر لريال مدريد والذي جاء بقدم البرازيلي إيمرسون بالخطأ في مرمى فريقه (48) قبل أن تعود تقنية الفيديو وتحسم مسألة طرد إيمرسون نفسه بسبب تدخله على الصربي يوفيتش المنفرد (67).

وانتظر ريال مدريد حتى الدقائق الأخيرة ليستثمر النقص العددي عندما منحته تقنية الفيديو ركلة جزاء لم يتفطن لها حكم الساحة ريكاردو دي بورغوس وترجمها راموس بهدوء إلى هدف الانتصار (82).

وهذه الخسارة الأولى لفريق ريال بيتيس الذي يقوده التشيلي بيلغريني بعد أن انتصر على ديبورتيفو ألافيش وريال بلد الوليد في أول مرحلتين بينما تأجلت مباراة ريال مدريد في الجولة الأولى.

