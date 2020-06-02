وبحسب إذاعة "راك أو" فقد أجريت فحوصات لجميع عناصر الفريق الأول/ بداية ظهور الفايروس وجاءت النتائج إيجابية لخمسة لاعبين دون الكشف عن أسمائهم، وأكملت الإذاعة أنه لم تظهر أية أعراض على المصابين وقد تم شفاؤهم من الفيروس بشكل نهائي.

