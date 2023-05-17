تقارير: لابورتا يوافق على استمرار أليماني مديراً للكرة في برشلونة من قبل beIN SPORTS May 17, 2023 20:15 0:37 دقيقة أكدت تقاريرُ إعلامية كتالونية أن رئيسَ نادي برشلونة جوان لابورتا وافق على بقاءِ مدير الكرة ماتيو أليماني في منصبه. تقارير إخبارية برشلونة جوان لابورتا -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة غريليش: "لا أجد الكلمات..حلم يتحقق" 2:17 دقيقة غوارديولا: "هذا ليس أفضل أداء لمانشستر سيتي" 1:39 دقيقة أنشيلوتي يعترف بأحقية مانشستر سيتي بالفوز على ريال 1:43 دقيقة كوفنتري سيتي يُطيح بميدلزبره 2:08 دقيقة اتحاد الجزائر يبلغ نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 6:07 دقيقة مانشستر سيتي يقسو على ريال مدريد ويعبر للنهائي 0:25 دقيقة السد يضمّ البرازيلي أوتافيو 0:37 دقيقة لابورتا يوافق على استمرار أليماني مديراً للكرة 0:50 دقيقة رباعي يغادر ليفربول بنهاية الموسم 0:49 دقيقة إيقاف توني هداف برينتفورد 8 أشهر بسبب المراهنات