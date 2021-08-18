تقارير - سيرجي روبيرتو يخفض من راتبه ويجدد لموسمين من قبل beIN SPORTS August 18, 2021 10:39 0:44 دقيقة ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن لاعب برشلونة سيرجي روبيرتو استجاب لرغبة النادي الكتالوني بتخفيض راتبه وتجديد عقده لموسمين آخرين. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة سيرجي روبيرتو -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة تقارير - سيرجي روبيرتو يخفض من راتبه ويجدد لموسمين 0:51 دقيقة إدارة نادي ليون تعاقب مارسيلو 0:49 دقيقة ماجر: الجزائر لديها كل الإمكانيات للفوز باللقب 1:28 دقيقة مراد حديود يؤكد أن مجموعة المغرب في المتناول 4:47 دقيقة قراءة في مجموعة تونس ضمن كأس الأمم الإفريقية 2:55 دقيقة العراق يواصل تحضيراته مع أدفوكات 2:47 دقيقة الجعايدي يعود لناديه الأم الترجي 1:29 دقيقة فان غال يؤكد جدارته بالعودة لقيادة هولندا 0:53 دقيقة فاران سعيد بانتقاله إلى مانشستر يونايتد 0:27 دقيقة راديبي: القرعة أفرزت مجموعات متوازنة