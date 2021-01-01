تقارير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لخفض رواتب لاعبيه من قبل beIN SPORTS January 1, 2021 19:50 0:37 دقيقة كشفت تقارير صحافية، أن ريال مدريد توصّل لاتفاق مع لاعبيه من أجل تخفيضِ رواتبهم السنوية للمرة الثانية في ظل الأزمةِ المالية التي يعاني منها النادي بسبب جائحة كورونا. تقارير إخبارية ريال مدريد فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة مولودية الجزائر إلى مركز الوصافة 0:29 دقيقة الترجي يحسم مواجهة القمة أمام النجم الساحلي 0:37 دقيقة تقارير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لخفض رواتب لاعبيه 0:48 دقيقة لوبيتيغي واثق من إقامة مباراة الديربي أمام بيتيس 1:30 دقيقة دومينيك سعيد بالعودة للتدريب من بوابة نانت 0:32 دقيقة الأهلي يعلن التعاقد مع الزامبي والتر بواليا 1:16 دقيقة أرتيتا يكشف نوايا أرسنال في "الميركاتو الشتوي" 2:31 دقيقة حصاد 2020: فيروس كورونا أنهك مسابقة الدوري الفرنسي 2:19 دقيقة حصاد 2020: باريس سان جيرمان مرّ بعام استثنائي 3:26 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا