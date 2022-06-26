تقارير: تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وأسينسيو من قبل beIN SPORTS June 26, 2022 10:04 0:47 دقيقة كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد وماركو أسينسيو لم يتوصلا إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب ما قد يدفعه لمغادرة النادي هذا الصيف. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد ماركو أسينسيو -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة غاريث بايل يتعاقد مع لوس أنجليس 1:26 دقيقة دجوكوفيتش: "أنا محظوظ" 1:14 دقيقة أنس جابر: "هناك ضغط إيجابي" 0:47 دقيقة تقارير: تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وأسينسيو 0:45 دقيقة تقارير: توخيل يجري محادثات مع ستيرلينغ 2:10 دقيقة تقارير: زياش في مفاوضات مع ميلان 1:38 دقيقة درواز يرحب بالجميع 0:48 دقيقة افتتاح رائع لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1:26 دقيقة نادال يؤكد "لم أعد أشعر بالألم في قدمي" 3:10 دقيقة السويدية سيوستروم تتوج بلقبها العالمي العاشر