وبحسب يوميةِ آس فإن راموس تَعرض لإصابةٍ في الكاحل إثر احتكاكٍ مع (موراتا) لاعبِ أتليتيكو مدريد في كأس السوبر الإسبانية التي تُوج بها النادي الملكي وفي حال تأكُدِ مدة الغياب فإن كتيبة َ زين الدين زيدان ستفتقد (راموس) في مواجهتي إشبيلية وبلد الوليد

