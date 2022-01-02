التقارير أوضحت أن المُدربَ الجديد لنيوكاسل إيدي هاو الراغبَ في وضعِ حدٍ لمَشاكلِ فريقه الدفاعية، تقدم بعرضٍ رسمي لبطل الدوري الإسباني من أجل الظفرِ بخِدمات مدافعه الدولي الإنكليزي.

تريبير، الذي سَاهم في فوز الأتليتي بلقب الليغا الموسمَ الماضي، كان قد اُختير ضمن تشكيلة عام ألفين وعشرين للدوري الإسباني، كما سبق له أن لعب تحت قيادة هاو في البريميرليغ بقميص بيرنلي.

وفي السياق ذاته، أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو أن رحيل تريبير عن الفريق مُرتبطٌ برغبة اللاعب. مُوَضحاً أنه لا يمتلك أكثر من التأكيدِ على أهمية المدافع الإنكليزي لفريقه.