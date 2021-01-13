تقارير: أنباء عن تأجيل مرتقب لانتخابات برشلونة من قبل beIN SPORTS January 13, 2021 18:35 0:31 دقيقة ذكرت تقارير إعلامية أن حكومة كاتالونيا تتجه نحو تأجيل انتخابات رئاسة نادي برشلونة بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19". تقارير إخبارية برشلونة فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:19 دقيقة الصفاقسي يحسم مواجهة القمّة أمام الترجي 0:31 دقيقة تقارير: أنباء عن تأجيل مرتقب لانتخابات برشلونة 0:30 دقيقة أنباء عن غياب ميسي عن مواجهة سوسييداد 4:00 دقيقة مرشح لرئاسة برشلونة يستهدف التعاقد مع تشافي 0:44 دقيقة السعودي يزيد الراجحي بطل المرحلة العاشرة في داكار 0:38 دقيقة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يكرم سيميوني 0:37 دقيقة فيرنانديز يتولى مسؤولية تدريب ألافيس 0:38 دقيقة المصرية ميار شريف تدخل التاريخ 0:36 دقيقة رابطة الـNBA تسعى لفرض قيود إضافية على اللاعبين 0:49 دقيقة البيلاروسية سابالينكا تتوج بلقب بطولة أبوظبي