ولم يوضح النادي مدة غياب بطل العالم السابق عن الملاعب، لكن تقارير إسبانية اشارت الى غيابه نحو أسبوعين.

وقد يغيب كروس (30 عاماً) عن مباراتين في الليغا المحلية ضد ريال بلد الوليد الأربعاء وليفانتي الأحد، بالاضافة الى لقاءات منتخب بلاده الدولية.

وتلعب ألمانيا على أرض تركيا وديا في 7 تشرين الأول/اكتوبر، قبل توجهها إلى أوكرانيا في العاشر منه ثم استقبال سويسرا في 13 ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وكان لاعب الوسط قد طلب الأحد الخروج قبل الاستراحة من المواجهة التي تغلب فيها بصعوبة على ريال بيتيس 3-2 في الدوري الإسباني، علماً بأنه سقط في المباراة الأولى بفخ التعادل السلبي على أرض ريال سوسييداد.