تعيين سيتين مدرباً لبرشلونة يتصدّر عناوين الصحف الإسبانية January 14, 2020 12:54 1:32 دقيقة تصدّر خبر تعيين كيكي سيتين مدربا لبرشلونة العناوين الرئيسية لكافة الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الثلاثاء. تقارير إخبارية برشلونة إرنستو فالفيردي -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة برشلونة يحقق إيرادات قياسية خلال عام 2019 0:28 دقيقة الأشياء العشرة التي ينبغي معرفتها عن مدرب برشلونة 2:13 دقيقة دخان الحرائق يجبر شارابوفا على الانسحاب 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:01 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 19 0:31 دقيقة بارتي تستعيد إيقاعها بصعوبة 1:12 دقيقة ليبرون يُسقط فريقه السابق ويحلق مع ليكرز 3:42 دقيقة رسميا: برشلونة يقيل مدربه فالفيردي ويعين سيتين 0:29 دقيقة رينا إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة 0:36 دقيقة تقارير تؤكد غياب راموس عن ريال مدريد للإصابة