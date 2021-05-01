وسجل ميسي الهدف في 22 ديسمبر من العام الماضي ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف الرسمية التي سجلها لاعب كرة قدم لنادي واحد وتم بيع الحذاء بحوالي مائة وثلاثة وسبعين ألف دولار في مزاد كريستي على الإنترنت لتذهب العائدات لدعم عمل مستشفى جامعة فال ديبرون في المدينة الإسبانية.

